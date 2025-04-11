PATRİK HAZRETLERİ KURAN’I KUTLADI

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 11 Nisan 2025, Cuma, Aram Kuran’ı kabul etti. Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle kurulan Devlet Kültür ve Sanat Politikaları Komisyonu’nun 14 üyesi arasında Kuran da yer alıyor.

Patrik Hazretleri, Aram Kuran’ı bu görevinden dolayı tebrik ederek, bu gelişmenin toplumumuz için ne kadar önemli ve değerli olduğunu dile getirdi. Ruhani Önderimiz, Ermeni unsurunun yüzyıllardır bu ülkenin kültür ve sanatına yaptığı katkıları dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir kez daha cemaatimizden hem şahsı hem de cemaatimiz adına ülkenin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunacak birinin göreve atandığını söyledi. Patrik Hazretleri ayrıca, cemaatimiz ve Patriklik Makamı olarak, her türlü kültürel girişim için mümkün olan her desteği sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Bir kez daha Kuran’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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