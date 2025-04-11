Lionel Messi’den Ermeni teknoloji ve yaratıcılık merkezi TUMO paylaşımı

Arjantin Milli Futbol Takımı’nın kaptanı ve Inter Miami futbolcusu, dünya yıldızı Lionel Messi, Ermenistan merkezli TUMO Yaratıcı Teknolojiler Merkezi hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu.

Dünyaca ünlü futbolcu, Instagram hesabının “Story” bölümünde TUMO’nun sayfasını takipçileriyle paylaştı.

Bu paylaşım, Güney Amerika’daki ilk TUMO merkezinin Buenos Aires’te açılacağının açıklanmasının ardından geldi. Geçtiğimiz sonbaharda, TUMO’nun kurucuları Sam ve Silva Simonian ile Gelişim Direktörü Bekor Papazian, Arjantin’in başkentini ziyaret ederek Belediye Başkanı Jorge Macri ve Eğitim Bakanı Mercedes Miguel ile bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Geçtiğimiz yıl ise Lionel Messi’nin kardeşi ve Leo Messi Management direktörü Rodrigo Messi, TUMO Yerevan’ı ziyaret etmiş; ziyaret sırasında Lionel Messi tarafından imzalanmış bir Arjantin Milli Takım forması merkeze hediye edilmişti.

ERMENİ HABER AJANSI