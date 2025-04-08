Yunan Başbakanı yeni ‘soykırım’ icat etti! Şimdi de ‘Jöntürkler’ suçlaması

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Yorgo KIRBAKİ Başbakan Kiriakos Miçotakis, sosyal medya hesabında haftalık icraatını anlatırken, şimdi de “Trakya Helenizmi Soykırımı” iddiasında bulundu. Yunan Parlamentosu, 1994 yılında 19 Mayıs’ı sözde “Pontus Rum Soykırımı Anma Günü” 1998 yılında da 14 Eylül’ü sözde “Küçük Asya (Ege ve İç Anadolu) Helenizmi Soykırımı Anma Günü” olarak tanımıştı. PAYLAŞIM YAPTI Parlamento 2022 yılında da 6 Nisan’ı “Doğu Trakya (Türkiye’nin Trakya toprakları) Helenizmini Anma Günü” ilan etti. Başbakan Kiriakos Miçotakis ise sosyal medya hesabında haftalık icraatını anlatırken, şimdi de “Trakya Helenizmi Soykırımı” iddiasında bulundu. Miçotakis sosyal medya hesabında, “Doğu Trakya’daki Yunanların, Jöntürkler tarafından soykırım”a uğradıklarını iddia etti. Yunan hükümetinin Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çabası içindeyken Miçotakis’in bu paylaşımı dikkat çekti. Yunan Parlamentosu’nda 6 Nisan için kabul edilen 4954/22 sayılı kanunun 48’nci maddesinde ve törenlerin nasıl yapılacağına ilişkin 14 Ocak 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde “soykırım” ifadesi yer almıyor. Sadece “Anma günü”nden sözediliyor. Hürriyet Gazetesi