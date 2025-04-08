Ermenistan BAE’yi önemli bir ortak olarak görüyor

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen “Yıllık Yatırım Toplantısı”na katılıyor.

Bakan Papoyan, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile bir araya geldi. Görüşmede, Ermenistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve iki ülkenin iş çevreleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Papoyan, Ermenistan’ın ekonomik cazibesini artıran faktörler, hükümetin yürüttüğü ekonomik programlar ve mevcut yatırım olanakları hakkında mevkidaşına bilgi verdi.

Bakan Papoyan, “Biz, BAE’yi Ermenistan ile Körfez ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğini derinleştirmek için önemli bir ortak olarak görüyoruz. Bugün, karşılıklı yarar sağlayacak projeler geliştirmek ve işbirliğinin yeni alanlarını keşfetmek için hazırız” ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca, turizm, yenilenebilir ve yeşil enerji alanlarında iş birliği imkânlarına özel olarak değinildi. Bununla birlikte, Ermenistan’ın altyapıların açılmasını ve bölgesel bağlantıları hedefleyen “Barış Kavşağı” projesi de gündeme getirildi.

ERMENİ HABER AJANSI