Patrik Maşalyan’dan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ırkçı paylaşımına tepki

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Ermenileri hedef alan ırkçı paylaşımına tepki gösterdi.

Tanju Özcan 5 Nisan Cumartesi günü sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

“Keşke ermeni baban 2 sn erken davransaymış ta,sen öcalan keşke hiç doğmasaydın! İnşallah son doğum günün olur! Hain adam..”

Paylaşım tepki ile karşılanırken CHP’den herhangi bir kınama ya da benzeri açıklama gelmedi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yazılı bir açıklama yaparak Özcan’a tepki gösterdi

Patrik Maşalyan’ın açıklaması şöyle:

Bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan Ermeni toplumu, bu ülkenin köklü ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kadim halk, tarih boyunca bu topraklara kültürel, ekonomik ve toplumsal açıdan önemli katkılarda bulunmuş, bugün de aynı kararlılıkla varlığını sürdürmektedir.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Ermeni kimliğini hedef alan nefret söylemleri, sadece bir halkı değil, ortak geçmişimizi ve birlikte yaşama irademizi de açıkça hedef almaktadır. Bu tür söylemler ne dün ne bugün kardeşliğe, birliğe ve toplumsal barışa hizmet etmiştir; bundan sonra da etmeyecektir.

Nefret dilinin meşrulaştırılmasına, toplumsal huzuru tehdit eden ayrımcı ifadelerin görmezden gelinmesine asla müsamaha gösterilemez.

Bu vesileyle, yetkilileri ve kamuoyunu daha sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyor, Ermeni toplumunu, herhangi bir ulusu veya ırkı hedef alan her türlü ayrımcı ve dışlayıcı söylemi en güçlü şekilde kınıyoruz.

Toplumların bir arada yaşamasının temeli, eşitlik, saygı ve ortak değerlerde buluşmaktır. Bu ilkeleri zedeleyen her yaklaşım, sadece azınlıkları değil, tüm toplumu yaralar.

Türkiye Ermenileri Patriği

Sahak II

Agos