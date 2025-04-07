Lonely Planet Dergisinde: Dört mevsimiyle Ermenistan’ın güzelliği

Uluslararası seyahat dergisi Lonely Planet, Ermenistan’ın her mevsimde sunduğu eşsiz güzellikleri konu alan bir makale yayımladı.

Makalede, ilkbaharda açan rengârenk kır çiçeklerinin doğaya canlılık kattığı, yaz aylarında düzenlenen enerjik festivallerin ülkeye coşku getirdiği, sonbaharda ise sıcak ve huzurlu bir atmosferin hâkim olduğu belirtiliyor. Kış aylarında ise karla kaplı dağlar ve doğada geçen macera dolu anlar ön plana çıkarılıyor.

Yazıda, Ermenistan’ın yılın her dönemi keşfedilmeye değer bir rota olduğuna dikkat çekiliyor ve ülkenin dört mevsim cazibesini koruyan vazgeçilmez bir destinasyon olduğu vurgulanıyor.

Makalenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

ERMENİ HABER AJANSI