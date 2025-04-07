Ermeni yetkili: AB vize serbestisi eylem planı Haziran ayına kadar hazır olacak

Ermenistan-AB vize serbestisi süreci aktif bir şekilde ilerliyor, üst düzey bir yetkili açıkladı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Hizmeti Başkanı Nelly Davtyan’ın basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ikinci AB uzman heyeti Ermenistan’a geldi.

İlk ziyaret Şubat ayında gerçekleşmişti.

Davtyan, “Bu ziyaretlerin ardından iki rapora sahip olacağız. Bu raporlarla ilgili öneriler sunma ve düzeltmeler yapma imkânımız olacak. Haziran ayına kadar hazırlanacak olan eylem planı ise artık müzakereye açık bir belge olmayacak. Diğer ülkelerin deneyimlerine dayanarak belgenin neler içereceğini az çok öngörebiliyoruz ve belgeye ulaştığımızda, belirlenen hedefler doğrultusunda yerine getirilmesi gereken şartlara ilişkin somut tahminlerde bulunabileceğiz. Ermenistan için yenilik olan ve en zorlu altyapı unsuru biyometrik pasaport sisteminin devreye alınmasıydı, bu konudaki çalışmalar sürüyor” dile getirdi.

Davtyan, vize serbestisinin ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir zaman dilimi veremeyeceğini belirtti.

Moldova ve Gürcistan’da bu süreç sırasıyla dört ve beş yıl sürdü ve Ermenistan için de benzer bir zaman dilimi öngörülebilir.

Ermenistan ile AB, Eylül 2024’te vize serbestisi diyaloğunu başlatmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI