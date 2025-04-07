Dağlık Karabağ konusu çözüm gündeminden çıkarıldı

Dağlık Karabağ’ın feshine ilişkin kararnamenin yayımlanmasının ardından, Dağlık Karabağ sakinlerinin hakları konusu çözüm gündeminden çıkarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, “Azatutyun”un talebi üzerine, Dağlık Karabağ Ermenilerinin zorla sürgünü ve Dağlık Karabağ’ın tasfiyesi hakkındaki kararnamenin yayımlanmasının ardından, konunun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devletlerarası ilişkilerin normalleştirilmesi gündeminden çıkarıldığını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, müzakerelerdeki en büyük engelin, “Ermenistan’ın Ocak 2024’e kadar ısrarla ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin kaderi’ konusunu barış antlaşmasına dâhil etmeye çalışması” olduğunu belirtti.

“Azatutyun”, Dışişleri Bakanlığı’na bu durumun böyle olup olmadığını sordu.

“Ermenistan’ın, Azerbaycan ile yaptığı görüşmelerde, Dağlık Karabağ Ermenilerinin güvenliğini ve haklarını güvence altına almak için çalıştığını, bu konuları ele alacak uluslararası bir mekanizmanın oluşturulmasını da içerdiğini defalarca dile getirdik.

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ temsilcilerinin üçüncü ülkelerde görüşme düzenleme çabaları da bu amacı güdüyordu, ancak Dağlık Karabağ bunu reddetti.

Dağlık Karabağ Ermenilerinin zorla sürgünü ve Dağlık Karabağ’ın tasfiyesi hakkındaki kararnamenin yayımlanmasının ardından, konu Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki devletlerarası ilişkilerin düzenlenmesi gündeminden çıkarılmıştır”,- dedi Dışişleri Bakanlığı.

Ermenistan Kamu Radyosu