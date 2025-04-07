2024 Avrupa’nın en iyi Grekoromen güreşçisi Artur Aleksanyan, en iyi antrenör Armen Babalaryan

Olimpiyat Oyunlarında altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan Artur Aleksanyan, Avrupa’nın en iyisi, en iyi Grekoromen antrenör ise Armen Babalaryan’dır.

Ermenistan Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Güreş Federasyonu Avrupa Konseyi, Olimpiyat Oyunları şampiyonu, çok sayıda ödül sahibi, dört kez dünya şampiyonu, yedi kez Avrupa şampiyonu, Avrupa Oyunları şampiyonu ve efsane Greko-Romen güreşçi Artur Aleksanyan’ı Avrupa Grekoromen Yılın Güreşçisi olarak tanıdı.

Avrupa’nın en iyi grekoromen güreş antrenörü unvanı, uluslararası düzeyde SSCB Spor Ustası, Ermenistan Onursal Antrenörü ve Ermenistan Grekoromen Güreş Milli Takımı Başantrenörü Armen Babalaryan’a verildi.

ERMENİ HABER AJANSI