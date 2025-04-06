TGC, 6 Nisan’da öldürülen gazetecileri andı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, ilk basın şehidi olarak kabul edilen Hasan Fehmi beyin Çemberlitaş’ta Sultan II. Mahmut Türbesi’ndeki mezarı başında Öldürülen Gazetecileri anmak için tören düzenledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) öldürülen 67 gazeteciyi, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 11.00’de Hasan Fehmi beyin mezarı başında andı.

Basının ilk şehidi olarak tarihe geçen Hasan Fehmi’nin öldürüldüğü 6 Nisan günü TGC tarafından Öldürülen Gazeteciler Günü olarak kabul ediliyor.

Serbesti Gazetesi’ndeki yazılarında İttihat ve Terakki yönetimini sert bir dille eleştiren Hasan Fehmi 6 Nisan 1909 günü Galata Köprüsü üzerinde öldürülmüştü.

Hasan Fehmi’nin Çemberlitaş’ta bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi’ndeki mezarı başında saat 11.00’de düzenlenen anma töreninin ardından TGC Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi ziyaret edildi.

Anmaya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC üyesi Seraceddin Zıddıoğlu, TGC Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay, Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk ve Müze personeli katıldı.

“GAZETECİ CİNAYETLERİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ”

Törende konuşan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş şunları söyledi :

“Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi beyin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 116 yıl geçti. Bu süreç içinde 67 gazeteci kurşunlara, bombalara hedef olarak yaşamını yitirdi. Demokrasimizin yeşermesi için gazeteci cinayetlerini unutturmamak ve tetiği çektirenlerin bulunması için TBMM’ye Araştırma Komisyonu kurulması için taleplerimizi yinelemek için buradayız. 1909’da Serbesti Gazetesi yazarı ustamız Hasan Fehmi’ye köprü üzerinde bir suikast düzenlendi. Suikast sonucu bir askerin tabancasından çıkan kurşunlarla Hasan Fehmi Bey şehit oldu.

Öldürülmesinden sonra meydana gelen olaylar, İttihat ve Terakki yönetimine karşı gelişen 31 Mart Ayaklanmasını tetiklemişti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti sonraki dönemlerde de siyasi cinayetlerin artması üzerine Hasan Fehmi’nin öldürüldüğü 6 Nisan’ları öldürülen gazetecilere adadı. Bugüne kadar Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Hrant Dink, Metin Göktepe ve Çetin Emeç’in de aralarında olduğu 67 gazeteci ne yazık ki öldürüldü. Bu cinayetlerin bir kısmının tetikçileri yakalansa da cinayetleri azmettirenler hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı.

Demokrasi ayıbı olan gazeteci cinayetlerini unutturmayacağız. Ustamız Hasan Fehmi beyi ve öldürülen tüm gazetecileri sevgi ve saygıyla anıyoruz. Öldürülen gazeteciler gibi gerçeğin peşinde olmaya, yurttaşları doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL İLAN EDİLDİ?

Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi Efendi’nin toprağa verildiği tarih olan 6 Nisan tarihi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 1997 yılında aldığı kararla “Şehit Gazeteciler Günü” olarak kabul edildi.

2005 yılında yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla günün adı “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi. TGC Yönetim Kurulu her yıl Hasan Fehmi beyin mezarı başında anma töreni yaptıktan sonra Basın Müzesi’ndeki 67 gazetecinin fotoğrafının yer aldığı Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ni ziyaret ederek “gazeteci cinayetlerini” unutturmamayı hedefliyor.

BirGün Gazetesi