İlk kez görüntülendi: Nusaybin’de bir kilisede toplu kemikler bulundu

Nusaybin’de ağırlıkta Süryanilerin yaşadığı Arbo köyünde toplu kemikler bulundu. İlk kez görüntülenen ve 7 kilisenin en büyüğü olan Mor Dimet’in sığınağında bulunan kemiklerin hangi döneme ait olduğu bilinmiyor ancak köylüler Sayfo Katliamı’nı hatırlatıyor.

Artı Gerçek – Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Arbo köyünde bulunan ve 7 kilisenin en büyüğü olan Mor Dimet’in altındaki sığınakta yüzlerce insan kafatası ve kemik ortaya çıktı.

Köy, Osmalılardan günümüze 3 kez boşaltılmış bir köy olarak biliniyor.

Bugüne kadar günyüzüne çıkmayan kilisenin sığınağında bulunan kemikleri ilk kez Mezopotamya Ajansı görüntüledi.

Zeynep Durgut ve Dilgeş Ruvanas’ın görüntülerine göre, dört beş metrelik sığınağın her bir tarafında içe bükülmüş küçük bölmeler bulunuyor ve her bir bölmede üst üste yığılmış insan kemikleri görülüyor.

Kemiklerin hangi döneme veya kimlere ait olduğu bilinmiyor, ancak bölge halkı 1914-1924 yılları arasında bölgede yaşanan Süryanilere yönelik Sayfo Katliamını hatırlatıyor. Katliamdan kaçan insanların bu sığınağa saklandığını ve burada topluca katledildiği bilgisini paylaşıyor.

Bugüne kadar kemiklerin olduğu kilisede herhangi bir çalışma, inceleme veya araştırma yapılmadı. Süryani köylüler, göç ettirilme korkusu ile bu durumun bilinmesini istemiyor.

Arbo Köyü’nde, Sayfo Katliamı öncesinde 900 hane bulunuyordu. Ancak katliam sonrası köy boşaltıldı, burada yaşayanlar ise sürüldü.

Sonraki süreçte de benzer bir kaderi yaşadı. Arbo Köyü en son 1990’lı yıllarda “güvenlik” gerekçesiyle 3’üncü kez boşaltıldı. Her boşaltma ve saldırı sonrası kiliseler ve diğer yapılar büyük zarar gördü. Köy, 2001 yılına kadar boş kaldı. Avrupa ülkelerine göç eden Süryaniler, 2001 sonrası köyü yeniden inşa etmeye başladı. Yıllar içinde 20’ye yakın ev inşa edildi. (HABER MERKEZİ)

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