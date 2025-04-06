CHP’li Tanju Özcan’dan yeni ırkçılık rekor denemesi: “Ermeni baban…”

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ırkçı söylemlerine devam ediyor.

Daha önce Bolu’daki Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı uygulamalarıyla tepki çeken Tanju Özcan bu kez de Öcalan’a hakaret ettiği paylaşımında yaptığı ırkçılıkla gündemde.

Özcan, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda “Keşke ermeni baban 2 sn erken davransaymış ta, sen öcalan keşke hiç doğmasaydın! İnşallah son doğum günün olur! Hain adam..” (Türkçe hataları metnin aslında) yazdı.

Keşke ermeni baban 2 sn erken davransaymış ta,sen öcalan keşke hiç doğmasaydın! İnşallah son doğum günün olur! Hain adam.. — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) April 5, 2025

Özcan, tepkiler üzerine “Pkk sevicileri ve sempatizanları…bana yorum yazmayın.. bazılarının umut bağladığı lideriniz hain ve katildir! Türkiye na mutlu Türk’üm diyenlerindir! Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur! Ben ittifak ile seçilmedim! Ona buna da selam göndermedim! Eyvallah etmedim!” (Türkçe hataları metnin aslında) diyerek kendini savundu.

Pkk sevicileri ve sempatizanları…bana yorum yazmayın..bazılarının umut bağladığı lideriniz hain ve katildir! Türkiye na mutlu Türk’üm diyenlerindir! Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur! Ben ittifak ile seçilmedim! Ona buna da selam göndermedim! Eyvallah… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) April 5, 2025

CHP affedip yeniden başkan adayı yapmıştı

Tanju Özcan, Bolu milletvekiliyken 2019’da Bolu Belediye Başkanlığı’na aday olup başkan seçildi.

Özellikle Suriyeli göçmenlere yönelik uygulama ve açıklamaları ile kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemleri o dönemden beri kamuoyunda tartışma yaratıyor.

2021 yılında “Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. ‘İş yeri ruhsatı vermiyorum’ diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik” diyerek yabancı uyruklulara su ve katı atık bedelinin 10 kat zamlı uygulanacağını söylemiş ve bu nedenle hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı.

CHP’den uzaklaştırma almıştı

Kadınlara yönelik söylemleri nedeniyle de iki kez disipline sevk edildi.

Özcan, tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili ifadeleri nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından “uyarı” ve 16 Mayıs 2022 tarihli Belediye Meclis toplantısında AKP’li belediye meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik, “Bana niye el sallıyorsunuz, evli barklı adamım, ayıp oluyor” sözleri nedeniyle bir yıl partiden uzaklaştırma cezası almıştı.

Tanju Özcan ayrıca 2023 yılında Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak açması nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 26 Temmuz’da parti suçu olarak tanımlanan, “programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davrandığı” ve “partide aldığı görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu” gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

Ardından CHP Parti Meclisi tarafından affedilerek partiye dönen Tanju Özcan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterildi ve belediye başkanı seçildi.

Serbestiyet