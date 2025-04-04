“Ermeni toplumunda özel gereksinimli bireyler için eğitim merkezi eksikliği yaşanıyor”

İşhan Erdinç

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Patrikhane’de yapılan buluşmaya, Huys projesi kurucuları Selda Topaloğlu ve Parin Yakupyan, PSYK (Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu) Başkanı Herman Kavafyan, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı İkinci Başkanı Haçik Canel de katıldılar. Buluşmada Rahibe Kayane Dulkadiryan da hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Selda Topaloğlu, buluşma için teşekkürlerini iletirken, aileler olarak sıkıntılar yaşadıklarını ve Ermeni toplumunda bir eğitim merkezi eksikliğini yaşadıklarını söyledi.

Parin Yakupyan da, toplumun özel gereksinimli bireylere sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi. Yakupyan, okullarda gölge öğretmen ve uzman eğitimci sayısının artması gerektiğine dikkat çekerek Ermeni toplumunda özel gereksinimli birey sayısının az olmadığını belirtti.

Patrik Maşalyan, buluşmada, ailelerin sıkıntılarını dinledi. Konuya hassas yaklaşılması gerektiğini ve sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Patrik Maşalyan, topluma fayda sağlayan bütün çalışmaların sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Buluşmada hazır bulunan Herman Kavafyan ve Haçik Canel de ailelerin sorunlarını dinledi ve çözüm için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Agos