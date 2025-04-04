Definecilerin talan etti, asırlık kilise harabeye döndü

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan ve yıllarca definecilerin talanına uğrayan Mancılık Kilisesi, restore edilmeyi bekliyor.

Kangal ilçesine bağlı Mancılık köyünde bulunan ve geçmişinin hangi yıla dayandığı bilinmeyen kilise restore edilmeyi bekliyor. Rivayetlere göre içerisinde keşişlerin yetiştiği kilisenin duvarlarında çeşitli dini semboller bulunuyor. Ermeni yapısı kesme taş bir bina olan Mancılık Kilisesi, bazı bölümlerinden sökülen taşlarına rağmen ayakta duruyor. Köy sakinlerinin iddiasına göre dönemin Merkez Bankası olan kilise, yıllarca definecilerin talanına uğradı. Başta zemini olmak üzere çevresinde bulunan birçok noktada kazı yapılan kilise, restore edilerek inanç turizmine kazandırılmayı bekliyor.

“Asırlarca çevre kiliselere Merkez Bankalığı yapmış bir yer”

Mancılık köyü muhtarı Özkan Baltacı, “Şu anda Mancılık köyünde bulunan ve Sit Alanı olarak ilan edilen kilisedeyiz. Burası asırlarca çevre kiliselere Merkez Bankalığı yapmış bir yer. Kilisenin şu anki hali harap halde. Buranın restorasyonunun yapılması ve turizme kazandırılmasını yetkililerden bekliyoruz. Restore edilse vatandaşlarımıza ek bir gelir, köyümüze katkı sağlayabilir. 30 sene öncesi ile şimdiki hali bir değil. Buranın bir an önce restore edilip hem devletimize hem köyümüze katkı sunması lazım” dedi.

Köy sakinlerinden Ayşe Dallıkavak, “Kayınvalidemden duyduğum kadarıyla eskiden çok daha güzelmiş. Altı tahta döşeli olup duvarlarda resimler varmış. Burası restore edilsin ve köyümüze kazandırılsın isteriz” şeklinde konuştu.

“Bir şey bulup da ihya olanı duymadık”

Mancılık köyünde doğup büyüyen Yılmaz Balta ise, “Bu kilise eskiden çok güzeldi. Çocukken biz içerisinde oynardık. Defineciler çok fazla deforme ettiler. Adamlar gelip taşı kırıyor. Taşın içinde de hiçbir şey yok aslında ama kulaktan dolma bilgilerle insanlar geliyorlar. Biz burada bir şey bulup da ihya olanı duymadık. Yetkililerin bir an önce el atmasını istiyoruz. Hem köyümüz hem de Sivas için restore edilerek turizme kazandırılmış olur” diye konuştu.

https://www.iha.com.tr/sivas-haberleri/definecilerin-talan-etti-asirlik-kilise-harabeye-dondu-216805800