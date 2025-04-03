Mirzoyan: “Ermenistan-Rusya ilişkileri genişledi”

Ermenistan ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 33. yıl dönümü dolayısıyla, iki ülkenin dışişleri bakanları Ararat Mirzoyan ve Sergey Lavrov karşılıklı mesajlar iletti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Sergey Viktoroviç,

Ermenistan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 33. yıldönümünü içtenlikle kutluyorum. Göreceli olarak kısa sayılabilecek bu tarihi süreçte, halklarımız arasındaki yüzyıllara dayanan dostluğa dayanarak yürüttüğümüz yapıcı ve etkin iş birliği sayesinde ikili ilişkilerimiz güçlendi ve genişledi.

Uluslararası ilişkilerdeki değişen yapı karşısında, devletlerimizin çıkarları ve halklarımızın refahı temelinde ortaklığımızı sürdürmek büyük önem taşıyor.

Siyasi, sosyo-ekonomik, insani ve diğer alanlardaki uzun vadeli, karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini rehber edinerek, bu doğrultuda diyalogumuzu derinleştirme niyetindeyiz.

Size ve Rusya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına sağlık, enerji ve başarı; kardeş Rus halkına da barış ve refah diliyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI