Ermenistan Barış Anlaşmasını imzalamaya hazır

Ermenistan Adalet Bakanı Srbuhi Galyan, ülkesinin Azerbaycan’la barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu açıkladı.

Galyan, Azerbaycan’ın barış anlaşması öncesi Ermenistan’dan anayasasını değiştirmesi ve AGİT Minsk Grubu’nun feshi için başvuruda bulunması yönündeki taleplerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu ifadeleri ön koşul olarak görmediklerini belirtti.

“Konuşmamda da belirttiğim gibi, barışın alternatifi yok ve atılan her adım kalıcı barışın sağlanmasına yönelik olmalı,” dedi.

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Galyan, şu anda taslak metinle ilgili detay veremeyeceklerini ancak metnin gizli olmayacağını ve uygun zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Galyan, anayasa değişikliğinin kısa sürede tamamlanamayacağını da vurgulayarak, “Bu, uzmanların uzun süreli çalışmasını gerektiriyor. 8-10 ay gibi bir süreden önce tamamlanması mümkün değil,” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI