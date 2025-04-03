Azerbaycan kargo uçakları, İsrail askerî üssünden Bakü’ye sevkiyata devam ediyor

Azerbaycan’a ait Silk Way Airlines kargo uçaklarının İsrail’in “Ovda” askeri üssüne yaptığı uçuşlar yeni bir gelişme değil. Ancak bu uçuşların yoğunluğu ile Bakü yönetiminin saldırgan askeri hamleleri arasındaki paralellik dikkat çekiyor.

İsrail gazetesi Haaretz, Mart 2023’te yayımladığı haberde, Ovda’nın İsrail’in patlayıcı sevkiyatı yapılan tek hava üssü olduğunu vurgulamıştı. 2016’dan bu yana İsrail, Azerbaycan’ın başlıca silah tedarikçilerinden biri konumunda.

Silk Way Airlines’ın 2016-2024 yılları arasında İsrail’den Azerbaycan’a gerçekleştirdiği kargo uçuşlarının sayısı, Azerbaycan’ın Artsakh (Karabağ) ve Ermenistan’a yönelik askeri operasyonları sırasında belirgin şekilde artmıştı.

2024’teki Kargo Uçuşları, 2020 Savaş Yılından Sonra Zirvede

2024 yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasında doğrudan büyük çaplı çatışmalar yaşanmasa da, Ovda-Bakü hattındaki uçuş sayısı 23’e ulaştı. Bu rakam, 2020 savaş yılında kaydedilen 26 uçuşun hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Özellikle Aralık 2024’te 6 uçuşla dikkat çeken bu trafik, Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in aynı dönemdeki sert söylemleriyle örtüşüyor.

2025’in ilk çeyreğinde ise Ocak-Mart ayları arasında Ovda’dan Azerbaycan’a 6 uçuş gerçekleşti. Tüm uçuşlar Bakü’ye iniş yaptı; daha önce bazı uçakların Gence’ye indiği de olmuştu. Uçuşlar, Kıbrıs, Türkiye ve Gürcistan hava sahasından geçerek Azerbaycan’a ulaşıyor.

İlgili uçuşlar, Sovyet yapımı IL-76TD tipi kargo uçağı ile gerçekleştiriliyor. Ocak-Mart 2025 arasında kayda geçen altı uçuşun tamamı, 4K-AZ102 tescilli uçakla yapıldı.

İsrail’deki ana havalimanı olan Tel Aviv’deki Ben Gurion’dan patlayıcı sevkiyatına izin verilmediği için bu uçuşlar, ülkenin güneyindeki çöl bölgesinde yer alan ve sadece askeri uçuşlara açık Ovda Üssü’nden gerçekleştiriliyor.

ERMENİ HABER AJANSI