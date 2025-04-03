Alen Simonyan, Vietnam Meclis Başkanı’nın dikkatini Ermeni esirler konusuna çekti

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, 3 Nisan’da resmi temaslarda bulunmak üzere Ermenistan’a gelen Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Tran Thanh Man ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme, liderler arasında gerçekleşen özel bir sohbetle başladı. Simonyan, Vietnamlı mevkidaşına davetini kabul ederek üst düzey bir heyetle Ermenistan’a geldiği için teşekkür etti. Tran Thanh Man ise sıcak karşılama için teşekkür ederek, Ermenistan ziyaretinden çok etkilendiğini ifade etti.

Özel görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Taraflar, ikili ilişkiler kapsamında parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve dostluk grupları arasındaki bağların artırılması gibi konuları ele aldı.

Simonyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında hazırlanan barış anlaşması taslağının tamamlandığını ve Ermenistan’ın imzaya hazır olduğunu belirtti. Tran Thanh Man ise Vietnam’ın bölgedeki barış sürecini ve istikrarın sağlanmasını desteklediğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca Ermenistan-Vietnam ekonomik ilişkilerinin canlandırılması ve bu yönde somut adımlar atılması gerekliliği de gündeme geldi. Simonyan, Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirleri konusuna da dikkat çekerek Vietnam tarafının ilgisini bu meseleye yöneltti.

Görüşme sonunda, iki ülke meclis başkanları “Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Arasında İşbirliği Anlaşması”nı imzaladı.

ERMENİ HABER AJANSI