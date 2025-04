The Guardian: Ermenistan’da doğa yürüyüşünden sonra yenen bir ziyafetin yerini hiçbir şey tutamaz

Kafkasya’daki macera ve mutfak denince komşu Gürcistan geniş çapta ilgi görse de, doğa yürüyüşünden sonra Ermenistan’da yenilen bir yemeğin “ilkel zevki”nin yerini hiçbir şey tutamaz. İngiliz gazetesi The Guardian’da Caroline Eden böyle yazıyor.

Yeni kitabım Green Mountains: Walks with Recipes in the Caucasus (“Yeşil Dağlar: Kafkasya’da Tarifli Yürüyüşler”) için Ermenistan’ın şehirlerini, vadilerini ve tepelerini keşfetmek üzere birkaç ay geçirdim.

Belki Ermenistan, komşusu Gürcistan’ın gökyüzüne uzanan zirveleriyle övünemez, ancak daha az turist çeker ve macera duygusu çoğu zaman daha güçlüdür. Uzun yürüyüşlerim boyunca başka bir doğa yürüyüşçüsüne rastlamadım—bu dağlarda huzur arayanlar için paha biçilemez bir durum.

Ermenistan’da yürüyüş, maceranın yalnızca bir parçası; kültür de yolculuğunuz boyunca sürekli yanınızda olur. Güney Kafkasya’nın en büyük gölü olan Sevan Gölü’nün yakınlarında, 1930’lardan bu yana aşamalarla inşa edilmiş olan, fütüristik mimarisiyle dikkat çeken Yazarlar Evi’nde kaldım. Burası bugün bir otel olarak hizmet veriyor.

ERMENİ HABER AJANSI