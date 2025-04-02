Kayseri’de tahrip edilen kilise için restorasyon talebi

Defineciler tarafından tahrip edilip zarar verilen Kayseri’deki Gesi Surp Stepanos Kilisesi’nin restore edilmesi için Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Yağcı çağrı yaptı.

Kayseri’de, 17. yüzyılda inşa edilen Gesi Surp Stepanos Kilisesi’nin defineciler tarafından tahrip edildiğini söyleyen Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Yağcı, “Kilise’nin korunması ve restore edilmesi” gerektiğini ifade etti.

Kayseri Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi’nde bulunan Gesi Surp Stepanos Kilisesi, 1915’te Ermenilerin zorla yerlerinden edilmesi sonrası, defineciler tarafından tahrip edildi, ediliyor. Kilisenin odalarına defineciler tarafından çukurlar açıldı, kilisenin duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazıldı ve kiliseye zarar verildi.

Abbas Yağcı, “Yapı, 17’nci yüzyılda inşa edilmiş olup yöre taşlarından yapılmıştır. 1915 yılına kadar, bölgede yaşayan Ermeni vatandaşlar tarafından ibadethane olarak kullanılıyordu. Muhteşem bir çan kulesi vardı. Bu kule yıkılıp, kubbesi açılarak kullanılamaz hale getirildi” diye konuştu.

Tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini ifade eden Yağcı, “Korunması gereken tarihi bir değerimizdir. Yakın tarihe kadar şahıs tarafından kullanılıyordu. Onlar buradan göçtükten sonra defineciler tarafından tahrip edildi. İçine bayağı bir zarar verildi. Son yıllarda yakınında bulunan komşular tarafından koruma altına alındı. Buraya bir an önce devletimizin el atmasını ve yıkılmaktan kurtarılmasını istiyoruz. Binanın korunması için restore edilmesini talep ediyoruz. Kültür Bakanlığımızdan ve belediyelerimizden bu tür kültür miraslarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Sprey boyalarla yazılar yazılmış. Bunların da silinmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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