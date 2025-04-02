“Kafkasya’nın Çiçeği Ermenistan”: İtalyan Rai 3 kanalından belgesel

İtalya’nın Rai 3 televizyon kanalı, “Ermenistan Kafkasya’nın Çiçeğidir” başlıklı on dakikalık bir belgesel yayınladı. Film, izleyicileri dünyanın en güzel ve aynı zamanda en az bilinen yerlerinden biri olan Ermenistan’a götürüyor; farklı kültürler ve coğrafyalar arasında konumlanmış bu büyüleyici ülkeye.

Belgeselde başkent Yerevan, Garni Tapınağı, Sevanavank ve Geghard Manastırı, doğanın eşsiz eseri olan Taşların Senfonisi ile Dilijan Milli Parkı gibi önemli yerler tanıtılıyor.

ERMENİ HABER AJANSI