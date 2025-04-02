Din adamları Fener Rum Patrikhanesi’ne karşı ayaklandı: Bartholomeos Ortodoks birliğini yıkıyor

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Sırbistan’da bir araya gelen Ortodoks din adamları, Patrik Bartholomeos’un ABD güdümündeki faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Bartholomeos’un Ortodoks birliğini yıktığını belirten din adamları, Romanya ve Moldova kiliselerinin de kışkırtıldığına dikkat çekti

Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Patrikhane’nin faaliyetleri Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen uluslararası konferansta konuşuldu. 26 Mart’taki konferansta Fener Patrikliği’nin ABD siyasetlerinin aracı olduğunu ve Bartholomeos’un kilise içinde yıkıcı faaliyetler yürüttüğü vurgulandı.

Konferansa Ukrayna Ortodoks Kilisesi Zaporojye ve Melitopol Metropoliti Luka, Moldova Ortodoks Kilisesi’nden Rahip Julian Race, Sırp Ortodoks Kilisesi’nden Rahip Nikola Simiç, Hristiyan Kimliğini Koruma Merkezi Başkanı Diogenis Valavanidis, Rus Ortodoks Kilisesi’nden Ukraynalı din adamı Ruslan Kalinchuk, Sırp Ortodoks Kilisesi Rahip Miladin Mitroviç ve Sırbistan Jeostratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Dragana Trifkoviç katıldı.

Konuşmacılar, Bartholomeos’un ABD’nin çıkarları doğrultusunda Ortodoks Kilisesi’ni parçaladığını söyledi. Ortodoks din adamları, Bartolomeos’un Ortodoksluğun birliğini tehdit ettiğini, Fener Patrikliğinin tek taraflı kararlarına karşı kapsamlı önlemler alınmasının gerekli olduğunu belirtti.

‘EŞİTLER OLMADAN BİRİNCİ YAPMAK İSTİYORLAR’

Zaporojye ve Melitopol Metropoliti Luka, Bartholomeos’un 2019’da Ukrayna Kilisesi’ne yetkisi dışında bağımsızlık verdiğine dikkat çekti ve şunları kaydetti:

“Kilise kanunlarında böyle yetkiler bulunmuyor. Fener Rum Patrikhanesi’nin özel hak ve ayrıcalık talepleri daha önce de vardı ancak bugün daha radikal bir biçimde ifade ediliyor. Bazılarının ısrarla Patrik Bartholomeos’un ‘eşitler arasında birinci’ değil, ‘eşitler olmadan birinci’ olarak anılmasını talep ettiği noktaya geldi ki bu ne kutsal kanunlarda ne de kilise geleneğinde hiçbir temeli yok.”

Jeostratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Dragana Trifkoviç de “Moskova’ya Karşı Batı Haçlı Seferi” başlıklı sunumunda, Fener Patrikhanesi’nin ABD istihbarat servisi CIA’nın kontrolünde olduğunu vurguladı.

Trifkoviç, CIA’nın gizliliğini kaldırdığı 11 Ağustos 1948 tarihli belgeyi de anlattı. Belgede ABD Başkanı Truman’ın onayıyla Patrik 5. Maximus’un istifaya zorlandığı ve Athenagoras’ı yerine patrik olarak getirdiğine dikkat çeken Trifkoviç, “Bu, komünizme karşı mücadele adı altında Moskova’ya düşmanlık yöneltilerek, iki çok zıt devlet olan Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirdi.” dedi.

Konstantinopolis Patrikhanesi’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana faaliyetlerinin sürekliliğini analiz eden Trifkoviç, şunları söyledi:

“1. Dimitri ve Bartholomeos da özel operasyon konusunda Athenagoras’ın halefleridir. Bu, anti-komünist faaliyetin ABD’nin Moskova ile jeopolitik mücadelesinde yalnızca bir bahane olduğu ve doğrudan Ortodoksluğa saldırıyla devam ettiği gerçeğini doğrulamaktadır.”

‘KİLİSE İÇİNDEKİ MİLLİYETÇİ EĞİLİMİ BÜYÜTÜYOR’

Moldova Ortodoks Kilisesi’nden Rahip Julian Race, Bartholomeos’un Moldova Kilisesi’ni de tehdit ettiğini belirterek şunları anlattı:

“Romanya Patrikhanesi, Moldova’ya yönelik genişlemesi yoğunlaşıyor. Bu süreç, yalnızca Rus Ortodoks Kilisesi ile Romanya Ortodoks Kilisesi arasındaki birliğinin bozulmasına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda Bükreş Kilisesi’ni diğer yerel kiliselerin işlerine müdahalesinin kapsamını genişletmeye de kışkırtabilir.”

Rahip Race, Bartholomeos’un Ortodoksları bölme girişiminin Kilise’nin normlarıyla çeliştiğini de ifade etti. Race, Fener Rum Patrikhanesi’nin Ortodoksluk içindeki milliyetçi eğilimi büyüttüğünü de aktardı.

‘BARTHOLOMEOS PİSKOPOSLARI ETKİLİYOR’

Sırp Ortodoks Kilisesi’nden Rahip Nikola Simic, Bartholomeos’un Ortodoksluğu siyasallaştırdığını belirtti ve “O bir Pentagon adamıdır.” ifadelerini kullandı.

Rahip Simic, Fener Patrikhanesi himayesinde Yunanistan Girit’te kurulan Ortodoks Konsey’in ABD’den gelen parayla finanse edildiğini kaydetti. Simic, “Ne yazık ki Patrik Bartholomeos’un eylemleri, diğer yerel kiliselerin piskoposlarına da yansıyor.” diye konuştu.

‘KİMSENİN RIZASINI ALMADI ABD ÇIKARLARINI TAKİP ETTİ’

Bartholomeos’un eylemlerini yıkıcı olarak değerlendiren Simic, şunları söyledi:

“Bartholomeos, CIA ve Yunan polisiyle birlikte Kutsal Dağ’ı ve Esphigmen Manastırı’nı işgal etti. Eğer Patrik Bartholomeos faaliyetlerine devam ederse, Ortodoks Kilisesi’nin hayatını daha da mahvedecek.”

Sırp Ortodoks Kilisesi’nden Rahip Miladin Mitroviç de Bartholomeos’un Ortodoksların rızasını almadan Amerikan çıkarlarını körü körüne takip ederek mali ve siyasi menfaat sağladığını ifade etti.

Gürcistan’da Bartholomeos protestosu

Başkent Tiflis’teki Türk Büyükelçiliği önünde Bartholomeos’u protesto eden Gürcü vatandaşlar, “Patrik Bartholomeos tüm Ortodoksları ve Gürcistan’ı tehdit ediyor.” dedi. Protestocular, “Bartholomeos sözde derin devletin bir parçasıdır ve ABD politikasını yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Gerçek Ortodosklar ve gerçek Müslümanlar dosttur” ve “Biden’ın en iyi arkadaşı Türkiye’nin dostu olamaz” pankartları açan grup, Bartholomeos’un Kafkaslar’da da Rusya düşmanı faaliyetler yürüttüğünü, Abhazya’nın ayrılıkçı din adamlarıyla toplantılar düzenlediğini hatırlattı.

Protestocular, “Türk Büyükelçiliği önünde ifade ediyoruz ve Türk komşularımıza karşı hiçbir düşmanlığımızın olmadığını söylüyoruz.” dedi.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/din-adamlari-fener-rum-patrikhanesine-karsi-ayaklandi-bartholomeos-ortodoks-birligini-yikiyor-518002