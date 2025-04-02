Avrupa Parlamentosu’ndan Ermenistan’la ilgili önemli kararlar

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası hakkındaki yıllık raporları onayladı. Raporda Ermenistan’a yönelik güçlü destek mesajları yer aldı.

Belgelere göre, Avrupa Parlamentosu Ermenistan’ın barış anlaşmasını tamamlama çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve Azerbaycan’dan Dağlık Karabağ’daki Ermeni kültürel ve dini mirasını korumasını ve Bakü’de yasa dışı tutulan 23 Ermeni esiri serbest bırakmasını talep ediyor. Ayrıca, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişilerin cezalandırılması çağrısı yapılıyor.

Raporda, Ermenistan ile AB arasındaki ilişkilerdeki olumlu ivmeye dikkat çekilirken, Avrupa Barış Fonu kapsamında sağlanan yardımlar ve Ermenistan’daki AB Gözlem Misyonu’nun rolü de övülüyor. Ermenistan’ın KGAÖ’deki (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü) faaliyetlerini dondurma kararı da destekleniyor.

Raporda ayrıca, Artsakh Ermenilerinin evlerine geri dönmeleri gerektiği vurgulanıyor ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinin Alma-Ata Deklarasyonu temelinde sınır belirleme ile ilerletilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Parlamenterler, AB’nin Azerbaycan ile enerji iş birliği mutabakatını sonlandırması ve Azerbaycan’a sağlanan teknik, güvenlik ve mali desteğin kesilmesi çağrısında bulunuyor.

Raporlarda ayrıca, Ukrayna’daki savaşın AB’nin önceliği olmaya devam ettiği, Rus birliklerinin derhâl geri çekilmesi gerektiği, ve AB’nin dış politikada daha cesur, tutarlı ve demokratik değerlere dayalı bir çizgi izlemesi gerektiği belirtiliyor. Türkiye ile ilişkilerde ise karmaşık bir tabloya işaret edilerek, Ankara’nın HAMAS’a verdiği destek eleştiriliyor.

ERMENİ HABER AJANSI