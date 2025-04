AP üyesi Rum vekil, Başpiskoposu kızdırdı: “Türkiye propagandası yapıyor”

TikTok fenomeniyken Avrupa Parlamentosu’na seçilen Güney Kıbrıslı Fidias Panayiotou, “Kıbrıs sorununun çözümünde kilit aktör Türkiye” deyince Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’u kızdırdı: “Türk propagandası yapıyor.” Geçtiğimiz haziran ayında Fidias’ın, Kıbrıs Türkü bir fenomenle çektiği; Kıbrıs’ın bölünmesini konu alan bir videoda, okul kitaplarından tarihin sadece yarısının öğrendiğini ve Türklerden nefret etmesi için manipüle edildiğini belirtmesi üzerine hakkında linç kampanyası başlatılmış, ölüm tehditleri aldığını ifade etmişti.

Berka Yaroğlu

TikTok fenomeniyken Avrupa Parlamentosu’na seçilen Güney Kıbrıslı milletvekili Fidias Panayiotou’un Kıbrıs sorununun çözümünde “Türkiye’nin kilit aktör olduğunu” ve AB’nin meselenin çözümüne yeterince destek vermediğini” belirtmesi Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un tepkisini çekti.

Fidias’ın tepki çeken konuşması şu şekilde:

“Burada, Avrupa Parlamentosu’nda biraz üzgünüm çünkü uzun yıllardır yaşadığımız sorunun çözümü için Kıbrıs’a yeterince destek verilmediğini hissediyorum.

Kıbrıs 50 yıl önce Türkiye tarafından işgal edildi ve şimdi çok önemli bir noktada çünkü Kıbrıs sorununu çözmek için Kıbrıs’ta müzakereler yeniden başladı.

Şimdi AB’nin Türkiye’ye baskı yapmasının tam zamanı çünkü Kıbrıs’taki nihai sorunu çözmek için kilit aktör Türkiye. Kıbrıs’ta pek çok insan Avrupa’dan memnun değil çünkü sorunu çözmek için yıllardır istediğimiz desteği alamıyoruz. Teşekkür ederim ve hepinizi seviyorum.”

