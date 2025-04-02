AP üyesi Rum vekil, Başpiskoposu kızdırdı: “Türkiye propagandası yapıyor”

TikTok fenomeniyken Avrupa Parlamentosu’na seçilen Güney Kıbrıslı Fidias Panayiotou, “Kıbrıs sorununun çözümünde kilit aktör Türkiye” deyince Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’u kızdırdı: “Türk propagandası yapıyor.” Geçtiğimiz haziran ayında Fidias’ın, Kıbrıs Türkü bir fenomenle çektiği; Kıbrıs’ın bölünmesini konu alan bir videoda, okul kitaplarından tarihin sadece yarısının öğrendiğini ve Türklerden nefret etmesi için manipüle edildiğini belirtmesi üzerine hakkında linç kampanyası başlatılmış, ölüm tehditleri aldığını ifade etmişti.

Berka Yaroğlu

TikTok fenomeniyken Avrupa Parlamentosu’na seçilen Güney Kıbrıslı milletvekili Fidias Panayiotou’un Kıbrıs sorununun çözümünde “Türkiye’nin kilit aktör olduğunu” ve AB’nin meselenin çözümüne yeterince destek vermediğini” belirtmesi Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un tepkisini çekti.

Fidias’ın tepki çeken konuşması şu şekilde:

“Burada, Avrupa Parlamentosu’nda biraz üzgünüm çünkü uzun yıllardır yaşadığımız sorunun çözümü için Kıbrıs’a yeterince destek verilmediğini hissediyorum.

Kıbrıs 50 yıl önce Türkiye tarafından işgal edildi ve şimdi çok önemli bir noktada çünkü Kıbrıs sorununu çözmek için Kıbrıs’ta müzakereler yeniden başladı.

Şimdi AB’nin Türkiye’ye baskı yapmasının tam zamanı çünkü Kıbrıs’taki nihai sorunu çözmek için kilit aktör Türkiye. Kıbrıs’ta pek çok insan Avrupa’dan memnun değil çünkü sorunu çözmek için yıllardır istediğimiz desteği alamıyoruz. Teşekkür ederim ve hepinizi seviyorum.”

Why Can’t the EU Solve the Cyprus Problem? pic.twitter.com/ZVE2PbqrGJ — Fidias Panayiotou (@Fidias0) April 2, 2025

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios.

Fidias’ın sözleri sonrası Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, Panayiotou’nun “Türkiye’nin elinde bir araç ve propaganda unsuru” olduğunu ve “Kıbrıs toplumunun bölünmesini teşvik ettiğini” söyledi.

Georgios, diğer vekillerin “Fidias’ın verdiği zararı dikkatle düzeltmesi gerektiğini” de ekledi. Üstelik bu rahatsızlığını Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Christodulides’e de ilettiğini de ekledi.

Fidias, milliyetçi Rumların tepkisini ilk kez çekmiyor

14 Ağustos’ta Kıbrıs Türkü bir sosyal medya fenomeni Urban Cypriot olarak bilinen Kıbrıslı Türk influencer İbrahim Beycanlı ile Kıbrıs’ın bölünmesini konu alan bir video yayımlayan Fidias, bir kez daha tepkileri üzerine çekmişti.

İbrahim Beycanlı ve Fidias Panayiotou.

Fidias, Rum okullarında tarihin eksik öğretildiğini söyleyerek kendi toplumunu da eleştirmiş, Kıbrıs sorununda tek taraflı bakış açısının zararlı olduğunu vurgulamıştı. Söz konusu sözlerin ardından ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.

Videoda, iki toplum arasındaki karşılıklı güvensizliği anlatan Beycanlı, “Kuzey tarafında ben bu adamdan (Fidias) nefret etmem için manipüle edildim” demiş, Fidias da “tarihin sadece yarısını öğrendiğini” ve Beycanlı’dan nefret etmesi için maniüple edildiğini belirtmişti.

Fidias’ın Kıbrıs sorununu Türkiye’nin bakış açısını da kapsayacak şekilde ele alma çabası Kıbrıslı Rumlar arasında büyük tepkiye yol açmış, eleştirilerde Fidias’ın ülkeye olan sadakati, vatanseverliği ve hatta Kıbrıs’ın Özel Komando Birliği’nde yaptığı askerlik hizmeti bile tartışmaya açılmıştı.

Serbestiyet