ABD’de Ermeni Soykırımı’nın 110. yılına adanmış etkinlikler düzenlenecek

Ermeni Soykırımı’nın 110. yıldönümü vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda, 24 Nisan’da Los Angeles’taki Türk Konsolosluğu önünde her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş katılımlı bir toplanma planlanıyor. Etkinlik, diasporada uzun yıllardır soykırımın tanıtımı için çalışmalar yürüten “California Courier” gazetesi yayıncısı Harut Sassounian tarafından duyuruldu.

Anma programının ikinci önemli durağı, Montebello kentinde yer alan ve yaklaşık 50 yıl önce ABD eyalet arazisine inşa edilen soykırım anıtı olacak. ABD’de devlet arazisi üzerine böyle bir anıtın inşa edilmiş olması, Sassounian’a göre istisnai bir durum olarak öne çıkıyor. Kendisi ayrıca 6-7 Nisan tarihlerinde Boston’da yapılacak etkinliklerde konuşmalar gerçekleştirecek ve Birleşmiş Milletler’in Ermeni Soykırımı’nı tanıması yönündeki çabaları ele alacak.

Sassounian’a göre, diaspora toplulukları, Ermeni Soykırımı’nın dünya çapında tanınması sürecinde kritik bir rol oynadı. On yıllardır sürdürülen bu çabalar sayesinde, soykırımın unutulmasının önüne geçildi ve Türk devletinin tarihsel sorumluluğu uluslararası kamuoyunun gündeminde tutuldu. Bugüne kadar 30’dan fazla ülke Ermeni Soykırımı’nı tanıdı; bu da diasporanın kararlılıkla sürdürdüğü faaliyetlerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin soykırımı resmi olarak tanıması da uzun yıllara dayanan bu mücadelenin bir meyvesi olarak görülüyor. 2021 yılında Başkan Joe Biden, soykırımı tanıyan ilk ABD Başkanı oldu. Ayrıca Amerikan Kongresi de dört ayrı yıl boyunca Ermeni Soykırımı’na atıfta bulunan kararlar kabul etti. Sassounian, bazı ülkelerin soykırımı tanımamasının inkârla değil, Türkiye ile olan siyasi ilişkilerini bozmama kaygısıyla bağlantılı olduğunu vurguluyor.

ERMENİ HABER AJANSI