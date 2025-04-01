Papa Francis, Ermeni Soykırımı sırasında şehit edilen Başpiskoposun Aziz ilan edilmesini onayladı

Vatikan haber servisinin bildirdiğine göre, Papa Francis, Ermeni Soykırımı sırasında öldürülen Başpiskopos Ignatius Choukrallah Maloyan’ın aziz ilan edilmesini onayladı.

1869 yılında, günümüzde Türkiye sınırları içinde yer alan Mardin’de dünyaya gelen Ignatius Maloyan, 1883 yılında Lübnan’da rahip olarak kutsandı. “Ignatius” adını alarak, Arapça ve Türkçe dillerinde etkileyici vaazlar veren, Mısır’ın İskenderiye kentinde ise cemaat hizmetlerine ve kutsal metinlerin incelenmesine kendini adayan bir din adamı olarak tanındı.

1911 yılında Roma’da düzenlenen Ermeni Piskoposlar Sinodu sırasında, Papa X. Pius tarafından Mardin Başpiskoposu olarak atandı.

1915’teki Ermeni Soykırımı sırasında, Maloyan 13 rahip ve 600 Hristiyan ile birlikte tutuklandı. İnancından vazgeçmeyi reddetmesinin ardından, 3 Haziran 1915 tarihinde diğerleriyle birlikte infaz edildi.

Maloyan, 7 Ekim 2001 tarihinde Papa II. Jean Paul tarafından azizlik yolunda ilk adım olan “kutlu” (beatified) ilan edilmişti. Papa Francis’in onayıyla birlikte artık resmi olarak aziz ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Papa ayrıca Papua Yeni Gine’den sivil Hristiyan şehit Peter To Rot ve Venezuela’da bir dini topluluk kuran Rahibe Maria del Monte Carmelo’nun da azizliklerini onayladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2025/04/01/Papa-Franciscus-Ermeni-Soykırımı/301356