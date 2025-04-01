Papa 1915’te öldürülen Mardinli Başepiskopos Maloyan’ı aziz ilan etti

Katolik dünyasının ruhani önderi Papa Francis, 1869 yılında Mardin’de doğan ve Ermeni Soykırım sırasında hayatını kaybeden Başepiskopos Ignatius Şükrullah Maloyan’ın aziz ilan edilmesini onayladı.

1883’te Lübnan’da rahip olarak atanan Maloyan, episkoposluğunda ismini aldı. Hem Arapça hem de Türkçe’yi iyi konuşan bir vaiz olarak tanındı, kendini Mısır’ın İskenderiye kentinde cemaat hizmetlerine ve kutsal metinlerin incelenmesine adadı.

1911’de Papa X. Pius, onu Mardin Başpiskoposu olarak atadı.

Birinci Dünya Savaşı’na Başepiskopos Maloyan, 13 rahip ve 600 diğer Hristiyanla birlikte tutuklandı.

Baeşpiskopos Maloyan ve beraberindekiler Haziran 1915’te öldürüldü.

Papa Francis ayrıca Papua Yeni Gine’den şehit edilen laik Peter To Rot ve Venezuelalı dini kurucu Rahibe Maria del Monte Carmelo’nun aziz ilan edilmesiyle ilgili kararnameleri onayladı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos