Bursa’nın o ilçesinde Papa hareketliliği sürüyor! Bu kez çok sayıda…

Katolik Dünya’sının Ruhani Lideri Papa Francis’in, birinci İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü nedeniyle mayıs ayında Bursa’nın İznik ilçesine ziyaret gerçekleştirmesi beklenirken, İznik’e yabancı turist ile Hristiyan din adamlarının ziyaretleri sürüyor. Bugün ise çok sayıda Rahibe ile Papaz İznik’e gelerek burada bir takım incelemelerde bulundular.

FATİH MISIR

Papa’nın Birinci İznik Konsili’nin yıldönümü nedeniyle Mayıs ayında Bursa’nın İznik ilçesine yapacağı ziyaret resmi olarak açıklanmasının ardından, Papa’nın geleceği tarihin yaklaşması ile İznik’te başlayan hareketlilik devam ediyor.

Papa’nın İznik ziyareti ile bölgenin önemli bir yabancı turist akınına uğraması beklenirken, bu sabah saatlerinde ise çok sayıda Papaz ile Rahibelerden oluşan heyet gelerek burada incelemelerde bulundu.

İznik ziyaretlerinde 2014 yılında gölün çekilmesi ile keşfedilen ve Hristiyanlık dünya’sının önemli tarihi yapılarından biri olduğu ortaya çıkan Bazilika’yı ziyaret eden heyet, burada bir süre kaldıktan sonra Kilise iken Birinci Konsilin yapıldığı ve 1331 yılında Orhangazi tarafından Camiye çevrilen Ayasofya Camiine giderekincelemelerde bulundular.

Öte yandan İznik’e geleceği resmi olarak açıklanan ancak geçtiğimiz ay rahatsızlığı nedeniyle Hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edilen Papa Francis’inmayıs ayında İznik ziyareti ile ilgili son bir açıklama yapılmadı.

https://www.bursadabugun.com/haber/bursa-nin-o-ilcesinde-papa-hareketliligi-suruyor-bu-kez-cok-sayida-1800997.html