Erol Kara: Türkiye Düşmanı Elpidophoros’un Pasaportu İptal Edilmeli

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Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ Temsilcisi Gazeteci Yazar Erol Kara, “Türkiye düşmanı elpidophoros ‘un pasaportu iptal edilmeli” dedi.

Batuhan Baskal

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global stratejiler Derneği Elazığ Temsilcisi Gazeteci Yazar Erol Kara,Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros’un geçtiğimiz gün Beyaz Saray’da düzenlenen “Yunanistan Bağımsızlık Kutlaması sırasında Türkiye karşıtı söylemleriyle büyük bir skandal imza attığını belirterek, Türk pasaportu olan bu şahsın ülkeye sokulmaması gerektiğini söyledi.

Yargıtay kararına rağmen, birçok kez; Fener Rum Patriği Bartholomeos için “ekümenik” ifadesi kullanan Elpidophoros; bu kez de İstanbul için “Konstantinopolis” dediğini hatırlatan Gazeteci Yazar Erol Kara, ABD Başkanı Donald Trump’ın yer aldığı kutlamada konuşan Elpidophoros, “Hristiyan inancımızın değerlerini ve İncil’e olan sevgiyi temsil ediyorsunuz. Bana, bugün İstanbul olarak bilinen doğum yerim olan muhteşem Konstantinopolis şehrini kuran ve inşa eden büyük Roma İmparatoru Konstantin’i hatırlatıyorsunuz. İmparator Konstantin’i zafere götüren sembol olan bu Kutsal Haç’ı size sunmak benim için büyük bir onur. ” sözlerine tepki gösterdi.

Kara, Bizans hayali ile Türkiye’ye kin kusan Elpidophoros’u yakından izlediklerini dikkat çekerek, Türkiye’deki, Atatürkçü, muhafazakar, ve Milliyetçilerin Elpidophoros hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini ve belirterek, Türkiye Cumhuriyetine karşı olan bu adam için savcıların gerekeni yapmalarını istedi.

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