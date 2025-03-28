STARLINK resmen Ermenistan’da

STARLINK hizmetleri artık Ermenistan’da erişilebilir durumda ve şehirlerden en uzak köylere ve zor ulaşılabilir bölgelere kadar hızlı ve güvenilir uydu interneti sağlıyor.

Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bu önemli adım, Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı, STARLINK şirketi ve devlet ortaklarının ortak ve özverili çalışmaları sayesinde mümkün oldu.

Neden bu önemli?

Dijital altyapının yeni bir seviyeye taşınmasıyla güvenli ve kaliteli bağlantının sağlanması,

Küresel lider hizmetlere erişim,

Konumdan bağımsız olarak herkes için yeni bağlantı olanakları”

Bakan Hayrapetyan, Ermenistan’daki STARLINK hizmet tarifelerini de paylaştı.

ERMENİ HABER AJANSI