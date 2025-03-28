Patrik Maşalyan Beştepe’de Erdoğan’ın iftar davetine katıldı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan 27 Mart Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Davete katılanlar arasında Ekümenik Patrik Bartholomeos ve ruhani önderler, azınlık toplumları temsilcileri, bakanlar ve bürokratlar da vardı.

Patrikhane basın bültenine göre davet esnasında Cumhurbaşkan Erdoğan, Patrik Maşalyan’ın davete katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Türkiye olarak çok farklı inanç, kültür ve kimlikleri asırlardır bir arada barış içinde yaşatma tecrübesine sahibiz. İstanbul’dan Mardin’e ve Hatay’a birçok ilimizde ezan, hazan ve çan yüzyıllar boyu bir arada var oldu. Camiler, kiliseler, sinagoglar asırlardır aynı sokağı, aynı caddeyi, aynı şehri paylaştı. Aynı vatan topraklarının üzerinde, aynı gök kubbenin altında Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler yan yana yaşadı.” ifadelerini kullandı.

Agos