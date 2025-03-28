Papazevleri Davası: Tarafların istinaf başvuruları reddedildi

İşhan Erdinç

Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Vakfı ile Zela Kuyumculuk arasında süren Papazevleri Davası’nda, istinaf aşaması sona erdi. Mahkeme başvuruları esastan reddetti.

Zela Kuyumculuk ile Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Vakfı arasında süren Papazevleri Davası’nda, istinaf aşaması sona erdi. Mahkeme, her iki tarafın farklı gerekçelerle yaptığı istinaf başvurularını esastan reddetti. Ancak Temyiz için Yargıtay’a başvuran Kumkapı Vakfı’nın, adli yardım başvurusu kabul edildi. Mahkeme, Norayr İşler’e faiziyle birlikte ödenecek 73 milyon 242 bin TL için, faizin başlangıcı olarak binadan tahliye tarihi yerine, dava tarihini dikkate aldı.



Zela Kuyumculuk Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, Kumkapı’da Muhsine Hatun Mahallesi, Tavasi Çeşme Sokak’ta yer alan ve “Papaz Evleri” olarak bilinen Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı’na ait harabe binanın restorasyonunu yapmak ve işletmek üzere 2013 yılında sözleşme imzalamıştı.



Sözleşme kapsamında İşler, binayı restore ederek otel haline getirdi. Ancak Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı, sonraki süreçte kiranın ödenmesinin sık sık ihlal edildiği gerekçesiyle ihtarnameler gönderdi, son ihtarnameden sonra da oteli mahkeme kararıyla tahliye ettirdi. İşler de yaptığı masrafları gerekçe göstererek vakfı dava etti.



İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, 29 Nisan 2024’teki duruşmasında vakfın bilirkişi raporundaki bedelin faiziyle birlikte Zela Kuyumculuk’a ödenmesine karar verdi.



Gerekçeli kararda, taraflar arası imzalanan kira sözleşmesinin 3. maddesine göre, vakıf tarafından 30 yıllık kira sürecinin herhangi bir nedenle sonlandırılması halinde yapılan onarım ve değişikliklerle ilgili harcamaların kiracıya ödenmesinin kabul ve taahhüt edildiği belirtilmişti. Kararda, Kumkapı Vakfı’nın davacı Zela Kuyumculuk’a otel ve restoran binasının tadilatı için 14 milyon 734 bin TL, bina değer artışı içinse 73 milyon 242 bin TL avans faizle birlikte ödemesine karar verilmişti. Kararın ardından vakfın banka hesaplarına tedbir konuldu. Taraflar, kararı farklı gerekçelerle İstinaf’a götürmüştü.



Zela Kuyumculuk, faiz başlangıcının 24 Nisan 2021 itibariyle hesaplanması gerektiğini öne sürdü. Kumkapı Vakfı’nın istinaf dilekçesinde ise mahkeme tarafından sözleşmenin hatalı yorumlandığı, mahkemenin belirlediği 73 milyon 242 bin 589 TL değer artış bedelinin gerçekçi olmadığı, tanıklarının dinlenmediği ve bilirkişi raporları arasında çelişkiler olduğu gerekçeleri yer aldı.



İstinaf Mahkemesi, değerlendirmesinde Kumkapı Vakfı’nın Zela Kuyumculuk’a ödemesi gereken 73 milyon 242 bin TL’deki faiz başlangıcının tahliye tarihi itibariyle değil, dava tarihi itibariyle işletilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, kira sözleşmesinde yer alan 3. madde ile 30 yıllık kira döneminin sona ermesinden önce kiralayan tarafından herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda kiracı tarafından onarım, yenilik ve değişiklikler için yapılan her tür harcama bedelini ve bunlardan meydana gelen değer artışını kiracıya ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, otelde bulunan restaurantın kaçak yapı olduğu ve Anıtlar Kurulu tarafından yıkılmasına rağmen 21 Nisan 2015 tarihli ek sözleşmenin ekinde bulunan krokide restaurant binasının göründüğü ve vakıf tarafından bilindiğini, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararın usulen doğru olduğunu belirterek başvuruların esastan reddine karar verdi.

Adli yardım talebi kabul edildi

İstinaf Mahkemesi, Kumkapı Meryemana Patriklik Kilisesi Vakfı’nın adli yardım talebini kabul etti.



Agos’a konuşan Kumkapı Patriklik Kilisesi Vakfı Başkanı Hrant Moskofyan, Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunduklarını ve adli yardım başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. Adli yardım talebinin Yargıtay süreci sonuçlanana kadar devam edeceğini belirten Moskofyan, vakfın banka hesaplarına konulan tedbirin ortadan kaldırıldığını ve Bezciyan Okulu ile Kumkapı Meryemana Patriklik Kilisesi ve taşınmazlara yönelik haciz işlemlerinin de Yargıtay süreci sona erene kadar ortadan kalktığını söyledi.



Norayr İşler ise, Agos’a yaptığı açıklamada, vakfın ödemesi gereken rakamın 200 milyon TL’yi bulduğunu belirtti. İşler, Yargıtay’a gitmeyeceğini söyledi. İşler, maddi zararının giderilmemesi nedeniyle vakfa munzam zarar davası açacağını da açıkladı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/32265/papazevleri-davasi-taraflarin-istinaf-basvurulari-reddedildi