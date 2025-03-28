Ermenistan ve uluslararası toplum, Azerbaycan’a Ermeni esirler üzerinde yürütülen sahte yargı sürecini durdurma çağrısında bulunuyor

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın brifinginde, “Ermenistan ve uluslararası toplum, Azerbaycan’a Bakü’de Ermeni esirler ve diğer tutuklulara karşı yürütülen sahte yargı süreçlerini durdurma ve onları serbest bırakma çağrısında bulunuyor.” diye açıkladı.

Kostanyan, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın Karabağ savaşlarına katılanları sözde cezalandırması gerektiğine dair yaptığı açıklamaları değerlendirerek, bu tür söylemlerin Bakü’de Ermeni esirlere karşı yürütülen sahte yargı sürecini gölgelemek amacıyla yapıldığını vurguladı.

“Bu, şu anda Bakü’de devam eden ve hukuki süreç olarak bile adlandırılması zor olan yargılamaları gizleme amacı taşıyor. Doğal olarak, uluslararası toplum ve Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan’a bu süreçleri durdurma ve vatandaşlarımızı serbest bırakma çağrısında bulunuyor. Buna karşılık olarak Azerbaycan bu tür açıklamalar yapıyor,” dedi.

Azerbaycan’ın, sözde yerinden edilmiş Azerbaycanlıların Ermenistan’a yerleştirilmesi yönündeki açıklamalarına da değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasında böyle bir madde bulunmadığını ve bu konunun Yerevan’ın gündeminde olmadığını belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu