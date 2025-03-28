Ermenistan Milli takımı oyuncusu Uruguay Basketbol Şampiyonası maçında en iyi oyuncu seçildi

Ermenistan millî takım kaptanı Andre Spight-Mkrtchyan, Uruguay kulübü “Bigua” ile sergilediği performansına hız kesmeden devam ediyor.

Armenpress’in aktardığına göre, Uruguay Şampiyonası’nın play-in turunda Bigua, Ferro Carril takımını 103-77’lik skorla mağlup etti.

Andre Spight-Mkrtchyan, 33 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist ile maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Play-in serisi iki galibiyet üzerinden oynanıyor. Takımlar arasındaki bir sonraki karşılaşma 30 Mart tarihinde gerçekleşecek.

ERMENİ HABER AJANSI