Ermeni Milletvekiline göre Azerbaycan ile Barış Anlaşmasının son hâlini alması kolay olmadı

Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasının, barış sürecinin önemli bir aşamasını oluşturduğu ve anlaşma metninin her iki tarafça da kabul edilmesinin diplomatik bir başarı olduğu ifade edildi. Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Arman Yeghoyan, parlamentoda yaptığı açıklamada, metnin son hâline gelmesinin kolay olmadığını, üç yıl süren müzakerelerin ardından bu noktaya gelindiğini belirtti.

Ermeni tarafının, metindeki her kelime ve her cümle üzerine uzun tartışmalar yürüttüğü, noktalama işaretlerine kadar tüm unsurların dikkatle incelendiği aktarıldı. Sürecin, jeopolitik gelişmeler de göz önünde bulundurularak değerlendirildiği ve diplomatik açıdan önemli bir ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Yeghoyan, Azerbaycan’ın bu aşamada yapıcı bir tutum sergilemediğini ancak bu durumun Ermenistan’ın çabalarını gölgelemediğini söyledi. Anlaşma sürecine dair uluslararası toplumun vereceği tepkinin de belirleyici olacağına dikkat çekti.

Ermenistan ve Azerbaycan hükümetleri, 13 Mart’ta yaptıkları açıklamada, barış anlaşması metni üzerindeki müzakerelerin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu. Ermenistan tarafı, anlaşmanın imzalanması için tarih ve yer belirleme görüşmelerine hazır olduğunu bildirdi.

Ancak Azerbaycan, sürece bazı ön koşullar getirdi. Bunlar arasında, Ermenistan Anayasası’nın değiştirilmesi gerektiği yönündeki asılsız iddialar ve AGİT Minsk Grubu’nun feshedilmesi talebi yer alıyor. Ayrıca Azerbaycan, Ermenistan’ı sınırda silahlı saldırılar düzenlemekle itham eden bir dezenformasyon kampanyası başlattı.

ERMENİ HABER AJANSI