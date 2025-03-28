Azerbaycan’da hristiyan kiliseleri ve kültürel miras sistematik olarak yok ediliyor

“Geghard” Bilimsel-Analitik Vakfı’nın yayımladığı araştırma yazısında, Azerbaycan’ın tarihî ve kültürel mirasını korumakta başarısız olduğu, buna rağmen Ermeni tarafını Artsakh (Dağlık Karabağ) bölgesinde Müslüman anıtları tahrip etmekle suçladığı belirtiliyor. Vakıf, Azerbaycan’da yalnızca Hristiyan değil, Müslüman kültürüne ait yapıların da sistematik ihmalle karşı karşıya bırakıldığını ve birçok tarihî yapının çöplüğe veya ahıra çevrildiğini vurguluyor.

Örneğin, Safevî döneminden kalma Şah Sultan Hüseyin Camii, günümüzde çöplüğe dönüştürülmüş durumda ve bu durum İran medyasında da eleştirilmiş. Benzer biçimde, Bakü’nün Maştaga yerleşimindeki 17.–18. yüzyıllara ait bir hamam tamamen harap olmuş ve çöp yığınına çevrilmiş. Sumgayıt’taki Hacı Mecid Hamamı ise 1980’lerde son kez restore edilip kısa süreliğine kullanıldıktan sonra kaderine terk edilmiş.

Agsu kentinde arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan tarihî bir alan, yol çalışmaları nedeniyle tahrip edilmiş, sonrasında da halk tarafından çöplük olarak kullanılmaya başlanmış. Yine Zakatala bölgesindeki, devlet korumasında olması gereken bir eski kilise, vandalizme uğramış yapılar arasında yer alıyor.

Yazıda, Azerbaycan’da yalnızca Ermeni kültürel mirasının değil, farklı dönemlere ve halklara ait tüm tarihî yapıların yok edilmesinin, kültürel vandalizmin kurumsal ve sürekli bir devlet politikası hâline geldiği ifade ediliyor. Özellikle sosyal medyada Azerbaycanlı kullanıcıların da bu yıkımı kabul ettiklerine ve durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdiklerine dikkat çekiliyor.

ERMENİ HABER AJANSI