ABD’den 60 Kongre üyesi, Marco Rubio’ya Azerbaycan’a askeri yardımı durdurma çağrısında bulundu

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nden 60 temsilci, Bakü’nün Dağlık Karabağ’daki 120 bin yerli Ermeni Hristiyan nüfusuna karşı gerçekleştirdiği etnik temizliği, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarının devam eden işgalini ve Ermeni esirlerin yasa dışı tutulmasını gerekçe göstererek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya Azerbaycan’a yapılan askeri yardımı durdurma ve işlediği suçlardan dolayı onu sorumlu tutma çağrısında bulundu.

ABD Ermeni Ulusal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kongre üyelerinin ABD Dışişleri Bakanı’na iki partili bir mektupla başvurduğu belirtildi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki 120 bin yerli Ermeni nüfusuna yönelik etnik temizliğini gerekçe gösteren ABD’li senatörler, Azerbaycan’ın eylemlerinin maddi sonuçlarıyla veya herhangi bir sorumlulukla karşılaşmadan, Ermenistan’a yönelik devam eden saldırganlığı aracılığıyla Güney Kafkasya’da adil, kalıcı ve onurlu bir barış sağlama çabalarını baltalamaya devam ettiğini vurguladılar.

Mektubu imzalayanlar, Dışişleri Bakanı Rubio’ya, ABD’nin ardışık yönetimlerinin 907. Maddeyi baypas etmesine olanak tanıyan muafiyet yetkisini kullanmaktan kaçınma çağrısında bulundu ve bunun yerine yasayı tam olarak uygulayarak Azerbaycan’ı işlediği suçlardan sorumlu tutmasını talep etti. 2001 yılından bu yana tüm ABD başkanları muafiyet maddesinden yararlandı, ta ki 2024 yılında Başkan Biden 907. Maddeyi ilk kez uygulayana kadar.

Mektupta “Azerbaycan’ın devam eden saldırganlığı, Ermeni savaş esirlerine yönelik şiddet, Ermeni Hristiyan kültürel mirasının yok edilmesi ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin evlerine güvenli bir şekilde dönme hakkının inkârı bağlamında, Azerbaycan’a yönelik sorumluluğun olmaması sadece onun eylemlerini normalleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Washington’un hareketsizliğinden faydalanmaya çalışan ABD’nin rakiplerini de cesaretlendirecektir.” denildi.

ERMENİ HABER AJANSI