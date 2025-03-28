ABD Dini Özgürlükler Komisyonu, Azerbaycan’ın Ermeni kültürel ve tarihi anıtlarını yok ettiğini belgeledi

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF), yıllık raporunu yayımlayarak Azerbaycan’ın Artsakh (Dağlık Karabağ) bölgesindeki Ermeni kültürel ve tarihi anıtlarını yok ettiğini bildirdi.

USCIRF’e göre, Caucasus Heritage Watch (CHW), Dağlık Karabağ’daki tehlike altındaki dini alanlara ilişkin yeni uydu görüntüleri yayınladı.

Haziran ayında CHW, 19. yüzyıla ait bir kilise, iki mezarlık ve diğer anıtlar da dahil olmak üzere çeşitli Ermeni dini mekanlarının yok edildiğini rapor etti.

Bunun yanı sıra, Haziran ayında Amerikan Freedom House uluslararası insan hakları örgütü, Azerbaycan’ın 2020 ve 2023 yıllarındaki askeri operasyonlar sırasında “Dağlık Karabağ’ı etnik Ermeni nüfusundan ve tarihi-kültürel varlığından arındırmaya yönelik kapsamlı ve sistematik bir strateji” yürüttüğünü tespit etti.

Raporda, Azerbaycan’ın eylemlerinin dini suçlar olarak değerlendirildiği, bunlar arasında savaş suçu ve insanlığa karşı suçların da bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca bazı Ermeni savaş esirlerinin dini gerekçelerle şiddete maruz kaldığı, bunlar arasında sözlü hakaret, zorla el koyma ve dini ritüellerin ihlali gibi eylemlerin yer aldığı vurgulanıyor.

Bu bağlamda, ajans, ABD hükümetine özellikle Azerbaycan hükümetinin ilgili devlet dairelerine yönelik hedeflenmiş yaptırımlar uygulamasını ve bağımsız uluslararası gözlemcilerin Dağlık Karabağ’a ziyaretini kolaylaştırmasını önerdi. Örneğin, Birleşmiş Milletler’den Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelere kültürel ve dini miras listesini inceleyip belgelemesi için gözlemci göndermesi talep edildi.

Ayrıca, USCIRF, ABD Kongresi’nde Azerbaycan’daki dini özgürlük sorununa dair oturumlar düzenlenmesini öneriyor.

ERMENİ HABER AJANSI