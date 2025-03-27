Yerevanlılar, kesilen ağaçlar için protestoda

Yerevan’da geçen yıl Belediye Başkanı’nın durduracağı sözü verdiği ağaç kesimi devam ediyor. Kent sakinleri tepkilerini göstermek için bir kez daha Belediye Binası önünde bir araya geldi.

Yerevanlılar, şehirlerinde kesilen ağaçları protesto etmek için Salı günü önce Belediye Binası önünde toplandı, sonrasında ise Tumanyan Caddesi’ne doğru yürüdü. Yerevan for People inisiyatifi, belediye binasının önünde toplanarak, yetkililerin Ermenistan başkentinde yaptığı ağaç kesimini protesto etti.

Geçen hafta, Belediye’nin resmi yüklenicisi şirket, kentteki tüm akçaağaç, karaağaç ve dişbudak ağaçlarını söküp yerine yenilerini dikme programının bir parçası olarak Yerevan’ın merkezindeki Tumanyan Caddesi’nde yaklaşık 50 anıt ağacı kesti.

Suç işlendi

CivilNet’e konuşan Yerevan for People temsilcisi ve etkinliğin ana organizatörü Viktor Tsatryan, “Belediye ve Kanachapatum şirketinin Yerevan’daki ağaçların yüzde 60’ını kesme planı olduğunu ve bu ağaçların kesileceğini biliyorduk” dedi.

Yerevan for People kurucularından Viktor Tsatryan

Yerevan for People kurucularından Viktor Tsatryan

Yerevanlı Vache Asatryan ise “Protestoya geldim çünkü Tumanyan Caddesi’nde bir ofisim var ve bu suç gözlerimin önünde işlendi” ifadelerini kullandı.

Çevre girişimi Kanach Yerevan’ın kurucularından Kira Balayan’a göre, Ermenistan’ın başkentinde yeşil alanların azalmasıyla birlikte, ağaçların kesilmesi sadece Yerevan’ın görünümüne zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda yazın dayanılmaz sıcağını şiddetlendirmek, hava kirliliğini arttırmak ve kalp ve solunum yolu hastalıkları riskini yükseltmek de dahil olmak üzere kent halkı için çeşitli tehditler oluşturuyor.

Belediye Başkanı söz vermişti

Yaklaşık bir yıl önce kent sakinleri, yetkililerin Yerevan’ın yeşil alanlarının yönetimine ilişkin yaklaşımlarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirmek üzere Belediye Binası önünde toplanmıştı. Geçen yıl Belediye Başkanı Tigran Avinyan, Belediye Binası’ndan çıkarak protestocularla konuşmuş ve Yerevan’da ağaç kesiminin durdurulacağı sözünü vermişti. Başkanın sözlerini değerlendiren Tsatryan, “O günden sonra hiçbir bilgi verilmedi ve sonbaharda da şimdi de yeniden ağaç kesmeye başladılar” dedi.

Bu yılki protestoda ne Belediye Başkanı ne de Belediye’den herhangi bir yetkili açıklama yaptı.

Protestocular, adı ağaç değiştirme olan programa derhal son verilmesini talep ediyor. Taleplerin yerine getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Edgar Shahnazaryan, “Değişikliklerin yapılacağını umuyorum ama yine de her şey bize bağlı. Sonuçları ancak üçüncü ya da dördüncü protestodan sonra görebilecek olsak da pes etmeyeceğiz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Agos