CUMHURBAŞKANLIĞINDA İFTAR SOFRASI

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 27 Mart 2025, Perşembe, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Patrik Hazretleri’ne yardımcısı Rahip Kasbar Garabedyan eşlik ediyordu.

Davete katılanlar arasında ruhani önderler, cemaat temsilcileri ve pek çok konuk da vardı.

Kabul esnasında Sayın Cumhurbaşkanı, Patrik Hazretleri’nin davete katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

http://Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad