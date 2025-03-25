Sözde ‘hoca’nın, Adile Naşit ve Kemal Sunal hakkındaki çirkin sözlerine takipsizlik!

Adile Naşit hakkında tepki çeken açıklamalar yapan Ebubekir Sıddık Kaya hakkında başlatılan soruşturma, savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Sosyal medyada kendisini “hoca” olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya, 16 Şubat 2025 tarihinde yaptığı bir paylaşımda, ünlü oyuncu Adile Naşit’in mezarından çığlıklar geldiğini öne sürerek tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Kaya, paylaşımında Adile Naşit ve Kemal Sunal hakkında asılsız iddialarda bulunmuş, Yeşilçam sanatçılarını hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Bu ifadelerin ardından Adile Naşit’in yeğeni Necip Naşit Özcan, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Kaya hakkında “kişinin hatırasına hakaret” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

SUÇ UNSURU TAŞIMIYORMUŞ!

Ancak Ekol TV’nin haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan başvuruyu inceleyerek Kaya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcılık kararında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre hakaret suçunun ancak birinci ve ikinci derece akrabalar tarafından belirli şartlar sağlanarak şikayet edilebileceğini belirtti. Ayrıca, Kaya’nın sözlerinin hukuki olarak hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilerek dosyanın kapatıldığı bildirildi.

Kararda, “Şüpheli hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMALI SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sözde hoca, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mezarı bir açıyorlar, nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar. Bir müftü her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor. En son gidip bakıyor ki çığlık Adile Naşit’in mezarından geliyor. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler. Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye’nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal’ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit’i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam’da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni.”

Cumhuriyet Gazetesi