Nikol Paşinyan, Yunanistan Başbakanı’na tebrik mesajı gönderdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yayınlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Yunanistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü vesilesiyle sizi ve kardeş Yunan halkını en içten dileklerimle tebrik ediyor, ülkenize barış ve refah diliyorum.

Yunanistan, yalnızca demokrasinin beşiği olarak istisnai bir rol oynamakla kalmayıp, aynı zamanda bugün de başarılı bir şekilde parlamenter demokrasinin parlak bir örneği olmaya devam etmektedir.

Ermenistan’da yürütülen demokratik reform sürecine verdiği destek ile Ermenistan-AB ortaklığının daha da derinleşmesine yönelik katkılarından dolayı Yunanistan’ı çok takdir ediyoruz.

Ermenistan ile Yunanistan arasındaki dostluk, iki kardeş halkın sarsılmaz dostluğu, karşılıklı saygısı ve güvenine dayanmaktadır.

Eminim ki önümüzdeki dönemde ortak projeler aracılığıyla iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliği potansiyeli en iyi şekilde değerlendirilecek ve stratejik bir seviyeye yükseltilerek her iki halkın yararına ve refahına katkı sağlayacaktır.

Yakın gelecekte görüşme dileğiyle, Ekselansları, lütfen en derin saygılarımı kabul ediniz.”

ERMENİ HABER AJANSI