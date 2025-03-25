Mirzoyan, Lavrov ile telefonda görüştü

24 Mart’ta, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ermenistan ile Rusya arasındaki ikili gündeme dair konular ele alındı, iki ülke arasındaki çeşitli düzeylerde yürütülen siyasi diyaloğun önemi vurgulandı.

Ararat Mirzoyan ve Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta iki dışişleri bakanlığı arasında gerçekleştirilen siyasi istişarelerin sonuçlarına değindi ve yaklaşan planlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI