Başpiskopos Trump’ı Roma İmparatoruna benzetti

Yunus PAKSOY

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Beyaz Saray’da düzenlediği “Yunan Bağımsızlık Günü” resepsiyonuna katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos, Trump’ı “Roma İmparatoru Büyük Konstantin’e” benzetti.

Beyaz Saray’daki Doğu Odası’nda yapılan resepsiyonda konuşan Başpiskopos, Trump’a hitaben “Bana Büyük Roma İmparatoru Büyük Konstantin’i hatırlatıyorsunuz. Bu imparator, Sayın Başkan, benim doğduğum yer olan muhteşem Konstantinopolis şehrini kuran ve inşa eden kişidir. Bu yer bugün İstanbul olarak bilinmektedir” dedi. Başpiskopos, Trump’ı İstanbul’u kurduğunu iddia ettiği Roma imparatoruna benzetmesi yetmezmiş gibi bir de haç hediye etti ve “git ve zafer kazan” dedi.

Elpidoforos, “size bu Kutsal Haç’ı sunmak benim için büyük bir onurdur. Bu haç, büyük Roma İmparatoru Konstantin’i zafere götüren semboldür, çünkü İsa ona bir rüyasında bu işareti göstermiştir ve şöyle demiştir: ‘Bu işaretle git ve zafer kazan.” Resepsiyonda Trump da bir konuşma yaptı. Amerika’daki Yunan topluluklarına verdikleri destek için teşekkür eden Trump, “Yunan asıllı Amerikalılar, ülkemizi olağanüstü cesaret, vatanseverlik ve büyük yetenekleriyle onurlandırmıştır. Bu yönetim altında, bu muhteşem mirasın erdemlerini, ideallerini ve ruhunu onurlandırmaya devam edeceğiz. Antik Yunanların Altın Çağı’ndan Amerika’nın Altın Çağı’na” dedi. Trump ayrıca 25 Mart’ı Yunanistan Bağımsızlık Günü olarak resmen duyuran bildiriyi de imzaladı.

Hürriyet Gazetesi