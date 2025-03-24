Suriyeli yetkili Ermenistan’a insani yardım için teşekkür etti

Halep merkezli “Gandzasar” gazetesinin haberine göre, Ermenistan’ın Suriye Büyükelçisi Ruben Kharazyan, insani yardımı Halep Valiliği Vali Yardımcısı Fawwaz Hilal’e resmî olarak teslim etti. Teslim töreni, Halep Endüstriyel ve Tarımsal Üretim Kompleksi’nde gerçekleşti.

Törene ayrıca, Ermenistan’ın Halep Başkonsolosu Ara Avetisyan ile Halep Valiliği Dış İlişkiler Müdürü Ghassan Farouh da katıldı. Toplam 80 tonluk gıda ve tıbbi malzemenin Halep ve Şam’da dağıtılması planlanıyor.

Törende konuşan Büyükelçi Kharazyan, “Suriye ve Ermenistan halkları tarih boyunca dostane ilişkiler içinde olmuş ve karşılıklı yardımda bulunmuştur. Umuyorum ki Suriye halkı bu zorlukların üstesinden kısa sürede gelir ve ülke yeniden refaha kavuşur,” dedi.

Halep Vali Yardımcısı Fawwaz Hilal ise, yapılan yardımlar için Ermenistan halkına ve hükümetine teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlü tarihî bağlara dayandığını vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI