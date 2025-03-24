Papa Francis, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması belgesinin nihai şekillendirilmesini takdirle karşıladı

23 Mart Pazar günü Papa Francis’in (Franciscus) duası için yazılı tefekkürü yayımlandı. Bu metinde, Gazze’ye yönelik bombardımanlar nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının nihai şekillendirilmesi konusunda varılan mutabakat için memnuniyetini ifade etti, barış ve derhal ateşkes çağrısında bulunarak dua etti ve doktorlara, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

“Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış anlaşmasının nihai şekli üzerinde anlaşmaya varmış olmasından mutluluk duyuyorum. En kısa sürede imzalanmasını ve Güney Kafkasya’da sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamasını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI