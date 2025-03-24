“Osmanlı Döneminde Ermeni Okulları Tarihi” iki cilt halinde yayınlandı

Kevork B. Agopyan’ın Hayots Gırtagan Hasdadutyunneru Badmutyun Osmanyan Kavarneru Meç (Osmanlı Döneminde Ermeni Okulları Eğitim ve Öğretim Tarihi) başlıklı kitabı, iki cilt halinde yayınlandı.

Paros Yayıncılık, 15. kuruluş yıldönümünde kapsamlı bir araştırma kitabı yayınladı.

Ortaköy Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı sponsorluğunda, Paros Yayıncılık tarafından yayımlanan Kevork B. Agopyan’ın Hayots Gırtagan Hasdadutyunneru Badmutyun Osmanyan Kavarneru Meç / Osmanlı Döneminde Ermeni Okulları Eğitim ve Öğretim Tarihi başlıklı kitabı Ermenice olarak yayınlandı.

Kitap pek çok değerli şahsiyet yetiştiren ancak günümüzde çoğunun adı dahi unutulan Osmanlı’daki Ermeni okullarının tarihçesini gün ışığına çıkarıyor.

Büyük boy ve kuşe kağıda basılan kitap çok sayıda nadir görsel malzeme ve tarihi fotoğnaf da içeriyor.

Agos