Nisan’da Ermenistan vatandaşları için AB vize serbestisi müzakerelerinin bir sonraki aşaması başlayacak

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan, Parlamento’nun Avrupa entegrasyonu konularıyla ilgili daimi komisyonunun olağanüstü oturumunda, “Ermenistan vatandaşları için Avrupa Birliği vize serbestisi müzakereleri devam ediyor.” diye açıkladı.

Hovhannisyan, müzakerelerin 2024 yılı Aralık ayında başladığını ve bu süreçte Avrupa Birliği’nin ilgili heyetiyle yoğun görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

“Bir sonraki aşama, 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve ikinci heyet ülkemize gelecek. Bu sürece oldukça iyi hazırlandık, farklı devlet kurumlarındaki ortaklarımız da gereken hazırlıkları tamamladı. Hatta Avrupalı ortaklarımız bile hazırlık seviyemizden hoş bir şekilde şaşırdılar.” dile getirdi.

Paruyr Hovhannisyan, sürecin aktif bir aşamada olduğunu ancak ne zaman tamamlanacağına dair net bir tarih vermenin şu an için mümkün olmadığını söyledi.

“Avrupa Birliği’ndeki ortaklarımız her zaman son tarihler belirlemekten kaçınıyor. Bu noktada, benzer süreçlerin 3 ila 6 yıl sürdüğü diğer ülkelerin deneyimlerine bakabiliriz. Ancak, Ermenistan’ın durumunda bu sürecin birçok ülkeye kıyasla daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu konuyu gündemimizde tutmaya devam ediyoruz.” dedi.

AB Konseyi, Temmuz 2024’te Ermenistan vatandaşları için vize serbestisi konusunda Ermenistan ile diyalog başlatma kararı almıştı. Ermenistan ve Avrupa Birliği, 9 Eylül 2024’te Ermenistan vatandaşları için AB vize serbestisi diyaloğunun başladığını duyurdu. Şubat 2025’te ise vize serbestisi süreci çerçevesinde Avrupa Birliği’nin uzman heyeti Ermenistan’a geldi.

ERMENİ HABER AJANSI