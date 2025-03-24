Gürcü Blogger: Ermeniler misafirperverlik ve kültürde maçı kazandı

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında Gürcistan ve Ermenistan karşı karşıya geldi. Maçın ardından Gürcü taraftarların Ermeni taraftarlara doğru farklı şeyler fırlatması tepkilere yol açtı. Olayla ilgili Gürcü blogger Tamta Tatarashvili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ermeniler bize misafirperverlikte, kültürde, etik değerlerde ve insani niteliklerde 10-0 yenilgi yaşattı.

Bu bir utanç ve yüz karası.

Hiç değilse milli takım ya da federasyon çıkıp tüm bunlara karşılık Ermeni tarafına bir özür borcu olduğunu dile getirsin.”

ERMENİ HABER AJANSI