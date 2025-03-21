Türk Profesör: Kafkasya son 20 yılda sürekli krizlerle karşı karşıya kaldı

İstanbul merkezli Global Akademi’nin koordinatörü ve uluslararası ilişkiler uzmanı Mustafa Aydın, Yerevan’daki Kafkasya Enstitüsü tarafından düzenlenen “Yaklaşan Fırtına: Küresel Dünya Düzeni Krizinde Güney Kafkasya Bölgesel Güvenliği” başlıklı uluslararası bilimsel konferansta yaptığı konuşmada, dünyadaki mevcut gelişmelerin I. Dünya Savaşı öncesi dönemi hatırlattığını söyledi.

Aydın, özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde kullanılan politik dil ve söylemlerin, kendisinde 19. yüzyılın ikinci yarısına geri dönüldüğü izlenimini güçlendirdiğini ifade etti. Umudunun bu konuda yanılmak olduğunu dile getirdi.

Kafkasya bölgesine ilişkin değerlendirmesinde ise, eşzamanlı krizlerin bu bölge için yeni bir olgu olmadığını belirtti. Son 20 yıl içinde Kafkasya’nın sürekli olarak çeşitli krizler yaşadığını vurgulayan Aydin, bu sürekli değişim sürecinin Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan liderliklerini gelişmelere hızla uyum sağlayan, deneyimli aktörler hâline getirdiğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI